In de regio Noord-Holland zijnde afgelopen tijd zeventien NS-treinen beklad door een graffitispuiter met de handtekening W A L (We All Like). Deze dader gaat verder dan alleen het spuiten van verf, maar brengt ook beschadigingen aan. Er wordt gebruikgemaakt van een soort zuur in de verf, waardoor de eigen verflaag van de trein wordt beschadigd. Ook wordt de trein bekrast.

De geschatte schade aan de zeventien treinen bedraagt ongeveer 400.000 euro. Bij drie treinen was de schade zo omvangrijk, dat zij geheel geschuurd moeten worden. Daardoor zijn zij anderhalve week niet inzetbaar voor reizigers.

De NS laat weten: "Los van de kosten is het volgens de NS niet te verkroppen dat reizigers zoveel hinder hebben van deze vorm van vernieling. Naast de aankoop van nieuwe treinen, investeren wij ook in het opknappen van bestaande treinen voor onze reizigers. In totaal is dat een investering van 2,5 miljard euro. Wij vinden het dan ook onacceptabel als onze treinen beschadigd worden. Graffiti's spuiten is strafbaar, veroorzaakt hinder voor onze reizigers en het kost veel geld om het te verwijderen. Wij zijn daarom samen met de politie op zoek naar de dader. Met de politie roepen ook wij de dader op zich te melden."

Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn er beelden van de graffitispuiter, Ze roepen hem dan ook op om zich vrijwillig te melden. Doet hij (of zij) dat niet voor 1 november dan zullen de beelden worden vrijgegeven op onder meer politie.nl.



NS dreigt foto's graffitispuiter te openbaren (Foto: Nederlandse Spoorwegen )