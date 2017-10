Simpele zege Groningse volleyballers in Kosovo heywoodu 18-10-2017 23:50 print

De volleyballers van het Groningse Abiant Lycurgus zijn uitstekend begonnen aan de weg richting het hoofdtoernooi van de Champions League.

De ploeg kende in de tweede kwalificatieronde - een eerste ronde was er overigens niet, maar dat geheel terzijde - geen enkele moeite met Luboteni Ferizaj. De Groningers waren afgereisd naar Kosovo en daar kwamen ze geen moment in de problemen. Na minder dan anderhalf uur was de winst in drie sets binnen: 16-25, 19-25, 13-25.

Donderdag 26 oktober wordt de return gespeeld in Groningen. Als Lycurgus daar zoals we mogen verwachten als winnaar uit de bus komt, speelt de ploeg niet veel later in de derde en laatste kwalificatieronde tegen het Belgische Noliko Maaseik om een plekje in de groepsfase van de Champions League.