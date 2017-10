Topschakers Carlsen, Anand en Giri naar Wijk aan Zee Boris (borisz) 18-10-2017 18:18 print

Wereldkampioen schaken Magnus Carlsen doet begin volgend jaar weer mee aan het Tata Steel Chess Tournament. Ook oud-wereldkampioen en oud-winnaar Viswanathan Anand is van de partij in Wijk aan Zee.

De organisatie van het schaaktoernooi maakte woensdag de voorlopige deelnemerslijst bekend bij een presentatie in Beeld en Geluid in Hilversum. Ook de Nederlander Anash Giri, de Amerikaanse winnaar van vorig jaar Wesley So, voormalig wereldkampioen Vladimir Kramnik uit Rusland en de Chinese Hou Yifan, de voormalige wereldkampioen bij de vrouwen staan op de lijst.

Aan de tachtigste editie van het schaaktoernooi doen zes schakers uit de top tien van de wereldranglijst mee. Carlsen staat eerste, de Amerikaan Fabiano Caruana is de nummer vier en Kramnik staat op de vijfde plaats. Shakhryar Mamedyarov uit Azerbeidzjan, So en Anand volgen op respectievelijk de plaatsen zes, zeven en negen.

"Ik ben bijzonder verheugd over de deelname van vier wereldkampioenen", aldus toernooidirecteur Jeroen van den Berg. "De deelname van met name Kramnik en Anand in deze jubileumeditie is heel bijzonder, omdat het alweer enige jaren geleden is dat zij in Wijk aan Zee hun opwachting maakten."

De Noor Carlsen won het Tata Steel Chess Tournament al vijf keer: in 2008, 2010, 2013, 2015 en 2016. De Indiër Anand was de beste in Wijk aan Zee in 1989, 1998, 2003, 2004 en 2006. Giri wil de eerste Nederlander sinds Jan Timman in 1985 worden die het toernooi op zijn naam schrijft.

Het Tata Steel Chess Tournament vindt plaats van 12 tot en met 28 januari 2018. Naast Wijk aan Zee gaan de schakers ook dit jaar weer twee keer op tour. Woensdag 17 januari is er een speelronde in Beeld en Geluid te Hilversum. Een week later zal er geschaakt worden op de universiteit van Groningen.