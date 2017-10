Los Angeles Dodgers dicht bij World Series H.Vviv 18-10-2017 16:43 print

Los Angeles Dodgers hebben ook de derde wedstrijd in National League Championship Series gewonnen. In Chicago was de ploeg van Kenley Jansen met 1-6 te sterk voor de Cubs. De Dodgers leiden de best-of-7-serie nu met 3-0.

De Cubs begonnen nog goed aan de wedstrijd door in de eerste inning meteen een homerun te slaan van Kyle Schwarber.. Lang konden de Cubs niet genieten van de voorsprong, want in de daarop volgende inning zou Andre Ethier via een homerun gelijk maken.

In inning drie kwamen de Dodgers op een voorsprong door een homerun van Chris Taylor. In inning vijf en zes zou de Dodgers verder uitlopen, terwijl de Cubs niet tot scoren zou komen. In innig negen zou Jansen op de heuvel komen voor de Dodgers. De closer uit Curaçao kwam niet in de problemen.

New York Yankees kwam in de finale van de American League kwam dankzij een 6-4 thuisoverwinning terug tot 2-2 in de serie. Het vijfde duel staat woensdag opnieuw in New York op het programma.

Het was lang wachten tot de wedstrijd los kwam. Pas in de zesde kwam de eerste score op het bord. Dankzij een tweehonkslag van Yuli Gurriel zou de eerste honkman drie punten binnen slaan voor de Houston Astros. In de zevende inning zouden de Astros op 4-0 dankzij een fout van tweede honkman Starlin Castro, waarop Marwin Gonzalez over de thuisplaat kwam.

De Yankees hadden tot de zevende inning geen grip op Lance McCullers Jr, de startende werper bij de Houston Astros. Aaron Judge zou een homerun slaan, waarop manager AJ Hinch hem van de heuvel haalde. De keuze pakte niet goed uit. Eerst zou Didi Gregorius een drie honkslag slaan, waarop Gary Sanchez hem vervolgens hielp over de thuisplaat via een flyout .

Het trio had ook in inning acht een belangrijk aandeel. Judge sloeg met een tweehonkslag de gelijkmakende vierde run binnen, waarna Sánchez de outfielder én opnieuw Gregorius over de thuisplaat bracht.