Schone vrachtwagen in opmars

Van elke 100 ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van 2017 maakten, waren er 38 die werden gereden door vrachtwagens met Euro 6-motoren. Een jaar geleden was dit nog slechts een kwart. Op afstanden van 300 kilometer of meer werden vrachtauto’s met deze milieuvriendelijke motoren in meer dan de helft van de ritten ingezet. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Nederlandse vrachtauto’s maakten in 2016 bijna 83 miljoen ritten. Sinds de invoering van motoren met de Euro 6-milieuklasse in 2013 neemt het gebruik van vrachtauto’s met deze motoren elk kwartaal met gemiddeld 2,2 procentpunt toe. In het eerste kwartaal van 2013 werd minder dan 1 procent van de ritten met een vrachtauto met een Euro 6-motor gereden, in het tweede kwartaal van 2017 is dit al 38 procent. Motoren met het Euro 6-label stoten 80 procent minder stikstof uit dan motoren uit de Euro 5-klasse en 97 procent minder dan motoren uit de Euro 1-klasse.

Hoe langer de rit, hoe schoner de motor

Vrachtauto’s met Euro 0–4-motoren worden het vaakst op korte binnenlandse trajecten ingezet. Bijna een op de vier ritten over een afstand tot en met 25 kilometer wordt gedaan met een vrachtauto uit deze milieuklassen. Naarmate de ritafstanden toenemen, neemt het aandeel ritten in deze milieuklassen af ten gunste van schonere vrachtvoertuigen uit de hoogste milieuklassen Euro 5 en 6. Slechts in 6 procent van de ritten van meer dan 300 kilometer wordt een vrachtauto uit de klasse Euro 0-4 ingezet, terwijl de helft van deze lange ritten wordt gereden met een Euro 6-voertuig.

Interntionaal vrachtverkeer

Het overgrote deel van het internationale transport door Nederlandse vrachtwagens heeft als herkomst of bestemming Duitsland en België. Van alle ritten die Nederlandse vrachtauto’s in de eerste helft van 2017 van en naar Duitsland en België maakten werd ruim 45 procent gereden in vrachtauto’s met een Euro 6-motor. Bij de ritten binnen Nederland lag dit aandeel 10 procentpunt lager.



Schone vrachtwagen in opmars (Foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)