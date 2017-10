Goed serverende Bertens naar tweede ronde Luxemburg Peterselieman 17-10-2017 19:27 print

Tennisster Kiki Bertens (WTA-30) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Luxemburg. Op het hardcourt in het Groothertogdom was de Nederlandse in de eerste omloop met 6-4 en 7-5 te sterk voor de Tsjechische Denisa Allertova (WTA-110).

Bertens kwam in de eerste set met 0-1 achter, maar stoomde daarna door naar een 5-2 voorsprong. Allertova brak eenmaal terug en werkte tot frustratie Bertens in de daaropvolgende game enkele setpunten weg. In de tiende game pakte de Nederlandse de set wel.

In het tweede bedrijf kwam Allertova al snel op een 3-0 voorsprong, maar daarna ging de service bij Bertens lopen als een trein. De Nederlandse brak terug en maakte in de tweede set maar liefst twaalf aces (totaal veertien). Allertova gaf in eerste instantie weinig weg, maar in de elfde game kreeg Bertens een kans en die greep ze met een mooi dropshot. Daarna serveerde de Nederlandse in een lovegame met een ace de wedstrijd uit.

In de volgende ronde wacht de winnares van het duel tussen de Duitse Andrea Petkovic (WTA-94) en de Kroatische Petra Martic (WTA-90).