De Kleijn sprint naar zege in Sluitingsprijs Putte-Kapellen

Arvid de Kleijn heeft de 84e editie gewonnen van de Sluitingsprijs Putte-Kapellen. De 23-jarige Nederlander van Baby-Dump Cyclingteam was de snelste in de massasprint voor zijn landgenoot Coen Vermeltfoort.

Met nog tachtig kilometer te rijden zou er een kopgroep ontstaan van veertien renners. Bij de veertien zouden vijf Nederlanders zitten: De Nederlanders hadden het gezelschap van negen Belgen. De veertien zouden een maximale voorsprong van twee minuten krijgen op het peloton, maar in de laatste lokale ronde werden ze ingerekend door het peloton.

In de massasprint was De Kleijn de snelste voor Vermeltfoort. De Belg Timothy Dupont kwam als derde over de streep. Voor de 23-jarige Nederlander is dit zijn eerste profzege in zijn carrière. Vorig jaar wist de renner van Baby-Dump Cyclingteam Parijs-Tours -23 op zijn naam te schrijven.