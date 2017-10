Duitsland en VS met ruime zeges naar kwartfinales WK onder 17 heywoodu 16-10-2017 23:32 print

Op het WK voetbal voor spelers tot 17 jaar, gehouden in India, hebben Duitsland en de Verenigde Staten zich overtuigend geplaatst voor de kwartfinales. Duitsland rekende in New Delhi af met Colombia, de VS versloeg Paraguay.

Jann-Fiete Arp opende de score voor Duitsland al snel, waarna Yann Aurel Bisseck de score voor rust verdubbelde. Via John Yeboah en nog eens Arp kwam Duitsland uit bij een 4-0 zege. In de kwartfinales spelen de Duitsers tegen Brazilië of Honduras, die woensdag pas in actie komen.

De VS haalde uit tegen Paraguay, vooral in de tweede helft. Timothy Weah zorgde in het eerste bedrijf voor 1-0 en verdubbelde de score kort na rust. Andrew Carlton en Josh Sargent zorgden voor 4-0, Weah completeerde zijn hattrick een kwartier voor tijd. Engeland of Japan wordt de volgende tegenstander voor de Amerikanen.