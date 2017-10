Wall Street sluit met nieuwe records Redactie 16-10-2017 23:32 print

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met nieuwe records gesloten. Beleggers keken vooral vooruit naar cijfers van een groot aantal toonaangevende bedrijven dat later deze week de boeken opent. Verder viel American Express in negatieve zin op.

Alle drie de beursgraadmeters stegen tot het hoogste niveau ooit. De Dow-Jonesindex sloot 0,4 procent hoger op 22.956,96 punten. De breder samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2557,64 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 6624,00 punten.

Creditcardbedrijf American Express was met een min van 1 procent een van de grootste daler onder de hoofdfondsen in New York. Het Amerikaanse hooggerechtshof gaat zich buigen over een zaak tegen het bedrijf wegens het verstoren van de marktwerking. Concurrent Visa leverde 0,3 procent in.

Apple

Bij de stijgers in de Dow vielen onder meer de banken JPMorgan (plus 2,1 procent) en Goldman Sachs op (plus 1,6 procent op). Die laatste komt dinsdag net als branchegenoot Morgan Stanley met resultaten naar buiten. Andere grote banken lieten dat vorige week al overwegend sterke resultaten zien.

Technologiegigant Apple steeg 1,8 procent na een positief analistenrapport. KeyBanc Capital verwacht dat de iPhonemaker erin zal slagen meer geld te verdienen met software. Maker van elektrische auto's Tesla zette juist een stap terug na de bekendmaking vierhonderd medewerkers op straat te hebben gezet. Het techbedrijf, dat benadrukte dat het geen reorganisatie betrof, verloor 1,4 procent.

Nordstrom

Warenhuisbedrijf Sears duikelde 11,5 procent op het nieuws dat investeerder Bruce Berkowitz opstapt uit het bestuur van de retailer. Branchegenoot Nordstrom verloor 5,3 procent nadat het bekendmaakte voorlopig af te zien van een privatisering. Eerder maakte de retailer al bekend moeite te hebben om de financiering bijeen te krijgen voor de stap van de beurs af.

Deze week staan verder cijfers op de rol van onder meer Johnson & Johnson, American Express, Verizon, Honeywell, Procter & Gamble, Schlumberger en General Electric met cijfers.

De euro was 1,1792 dollar waard, tegen 1,1814 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 51,86 dollar. Brentolie steeg 1,2 procent tot 57,85 dollar per vat.



Wall Street sluit met nieuwe records (Foto: ANP)