NASCAR in Talladega levert opnieuw veel schade op door crashes 16-10-2017

De 31e van 36 races in het NASCAR-seizoen werd zondagavond gereden: de Alabama 500 op de Talladega Superspeedway, een van de twee superspeedway's - samen met Daytona - op de kalender en een baan waar altijd actie te zien is, zo ook dit keer.

Al na 25 van de 188 ronden ging het flink fout in het middenveld. Veel coureurs wilden een eerste pitstop maken, waaronder Jamie McMurray, maar dat leken Kyle Busch en Erik Jones achter hem niet door te hebben. Jones tikte McMurray aan, die vervolgens richting de muur reed en daar ook nog aangereden werd door Jeffrey Earnhardt. Voor de drie zat de race er gelijk op, net als voor Mark Thompson.

Met Brad Keselowski en Joey Logano had Team Penske de touwtjes stevig in handen, hoewel Ryan Blaney van het kleine Wood Brothers Racing de tweede stage won. In de laatste ruim dertig ronden werd het veld pas echt overhoop gegooid. Cole Whitt en Clint Bowyer kwamen met elkaar in aanraking en vielen uit, terwijl DJ Kennington Joey Gase hard de muur in tikte.

Dat viel allemaal echter nog wel mee, want met zeventien ronden te rijden ging het serieus fout. Martin Truex Jr maakte een wat onhandige move, tikte David Ragan aan en die reed tegen Kurt Busch. Dat ontketende een massale crash, waardoor voor negen coureurs een einde kwam aan de race - naast Truex en zowel Kyle als Kurt Busch was het ook klaar voor onder meer Jimmie Johnson en de zeer sterk rijdende Ricky Stenhouse Jr.

De eerste 'Big One' (Bron: YouTube)

Na een rode vlag en met twaalf ronden te gaan werd de boel weer op gang gevlagd, maar Talladega zou Talladega niet zijn als iedereen rustig naar de finish reed. Logano zakte plotseling terug, kwam in contact met Trevor Bayne en de indrukwekkende Blaney en het was vooral Blaney in de #21 die hard de muur in ging, waarna hij ook nog eens geraakt werd door Brendan Gaughan en Kevin Harvick.

Einde race voor Blaney (Bron: YouTube)

Vijftien van de veertig coureurs werden na nog een rode vlag weer op gang gebracht voor zeven ronden, met de kanttekening dat onder meer de auto's van Bayne en Matt Kenseth nog louter met duct tape enigszins rijklaar waren. Het ging echter nóg eens fout: Elliott probeerde Daniel Suarez te passeren, maar de Mexicaan leek iets te laat met zijn verdedigende actie en dat resulteerde erin dat hij hard de muur in werd gekwakt. Kasey Kahne was er eveneens bij betrokken en schoof naar beneden, waar hij Chris Buescher - die alles had ontweken - precies 'goed genoeg' aantikte om ook Buescher de muur in te jagen.

Elliott en Suarez raken in de clinch (Bron: YouTube)

Een stevige handvol auto's begon aan de laatste drie ronden en dit keer ging dat in elk geval wel goed. Na een razendspannende strijd was het Keselowski die als eerste over de streep kwam, waarmee hij ook gelijk zeker is van een plekje bij de laatste acht in de play-offs, net als Truex, een week eerder de winnaar in Charlotte.

Overigens was er voor het publiek nog wel een klein beetje teleurstelling: de al jaren immens populaire Dale Earnhardt Jr stopt na dit seizoen vermoedelijk en zou dit jaar graag nog eens winnen. Op superspeedway's als Talladega is hij altijd goed en hier pakte zijn vader exact 17 jaar eerder zijn laatste overwinning, voor hij in het jaar erna zou overlijden tijdens de Daytona 500. Earnhardt Jr kwam bij alle crashes vrijwel perfect weg, maar had het tempo in de slotfase net niet meer.

De mooie slotronde in Talladega (Bron: YouTube)