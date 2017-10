Cassiera helpt Jong Ajax weer aan zege, Helmond wint eindelijk Redactie 16-10-2017 22:12 print

Jong Ajax heeft maandagavond uitstekende zaken gedaan in de top van de Jupiler League. De koploper rekende op eigen veld eenvoudig af met Almere City en herstelde zijn voorsprong van vier punten op naaste achtervolger Fortuna Sittard zo weer in ere: 3-0. Jong AZ ging tegelijkertijd met 1-3 onderuit tegen hekkensluiter Helmond Sport, dat zo voor het eerst dit seizoen drie punten kon bijschrijven.

Jong Ajax - Almere City 3-0

Het elftal van Michael Reiziger, die in zijn basiself een plek had ingeruimd voor onder anderen Mitchell Dijks en Daley Sinkgraven, had de schaapjes feitelijk al na 45 minuten voetballen op het droge staan. Mateo Cassierra opende na ruim een kwartier de score met een fraai schot in de bovenhoek, waarna Vaclav Cerny op slag van rust de voordelige marge voor Jong Ajax verdubbelde op aangeven van Dennis Johnsen.

De Amsterdammers gingen in de tweede helft aanvankelijk door op dezelfde voet. Almere had weinig in de melk te brokkelen op De Toekomst en moest al gauw voor een derde maal capituleren. Johnsen werd de diepte ingestuurd door Dijks, waarna het Noorse talent met de buitenkant van de voet Noussair Mazraoui een niet te missen kans bood: 3-0. Daarna nam Ajax gas terug, waardoor het scorebord niet meer in beweging kwam.

Jong AZ - Helmond Sport 1-3

Helmond Sport won dit seizoen nog niet in de Jupiler League, maar maakte een frisse indruk in de eerste helft. Nadat de ploeg van Roy Hendriksen in het eerste half uur nog wel twee doelpogingen van Fred Friday had overleefd, nam het op slag van rust verrassend de leiding via Robert Braber. De middenvelder profiteerde optimaal van een mislukte uittrap van doelman Nick Olij: 0-1.

De thuisploeg kwam vervolgens echter sterk uit de kleedkamer. Friday tekende amper vijf minuten na de onderbreking alweer voor de gelijkmaker na goed voorbereidend werk van Iliass Bel Hassani. Beide teams kregen vervolgens kansen op een doelpunt, maar het was uiteindelijk Helmond Sport dat er met de overwinning vandoor ging. Grad Damen kon eerst geheel vrijstaand de 1-2 tegen de touwen koppen na een voorzet van Furhgill Zeldenrust, waarna invaller Arne Naudts in blessuretijd het slotakkoord verzorgde.