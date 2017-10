Nederland onder 17 naar eliteronde EK-kwalificatie heywoodu 16-10-2017 22:07 print

De Nederlandse voetballers tot 17 jaar hebben zich geplaatst voor de eliteronde in de kwalificatie voor het EK van volgend jaar, wat gehouden wordt in Engeland. In het Hongaarse Boedapest rekende de ploeg van Kees van Wonderen overtuigend af met Wales.

Nederland stond na een paar minuten al op voorsprong door een eigen goal van Keenan Pattern, die een voorzet van Joshua Zirkzee achter zijn eigen doelman werkte. Wales kwam er vanaf dat moment al nauwelijks meer aan te pas, hoewel Nederland in de rest van de eerste helft niet echt veel kansen wist te creeëren.

Dat veranderde in de tweede helft, waarin kans op kans gestapeld werd. Aanvoerder Daishawn Redan zorgde kort na rust voor de 0-2, Zirkzee gaf vijf minuten later voor op Arjen van der Heide, die omringd door verdedigers de 0-3 in het doel kopte. Enric Llansana ramde na ruim een uur ook nog op doel en dit keer tikte Zirkzee de bal zelf binnen, waarmee de 0-4 eindstand werd bereikt.

Nederland eindigt met zes punten als tweede in de groep, achter de negen punten van Hongarije. Op 6 december wordt geloot voor de eliteronde, waarin 32 teams strijden om vijftien plekken op het EK.