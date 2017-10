Overtollige F-16's leveren 76 miljoen op BasOne 16-10-2017 21:55 print

De verkoop van vijftien overtollige F-16 gevechtsvliegtuigen aan Jordanië levert het ministerie van Defensie ruim 76 miljoen euro op. Het kabinet is akkoord met de definitieve export, schrijft minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) aan de Tweede Kamer.

Over de deal was al in 2013 principe-overeenstemming bereikt. Het is destijds ook aan de Kamer gemeld.

Het Arabische land heeft in het verleden veelvuldig overtollig militair materieel van Defensie overgenomen. Nederlandse F-16's bestookten van 2014 tot 2016 terreurgroep IS in Oost-Syrië en Irak vanaf een basis in Jordanië. Dat moet vanaf januari weer gebeuren met vier F-16's.



Overtollige F-16's leveren 76 miljoen op (Foto: ANP)