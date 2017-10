Wakker Dier wil pretparken zonder vlees Danny 16-10-2017 08:54 print

Dag hamburger, hotdog, frikandel of kipkorn. Een dagje pretpark zou moeten bestaan uit vegetarische snacks en gerechten. Als pretparken echt goed willen scoren zouden ze geen vlees meer moeten verkopen in hun eettentjes, aldus lobbyclub Wakker Dier.

Als mensen dan tóch zonodig naar een pretpark willen omdat ze zich bijvoorbeeld een dagje willen vermaken dan zouden deze mensen naar Duinrell of de Efteling moeten gaan. Volgens Wakker Dier hebben die parken onder meer de meeste vegetarische alternatieven, en bestaan de vleesproducten voor een groot deel uit producten met hun keurmerk.

Toch laat Wakker Dier doorschemeren pas écht tevreden te zijn als heel Nederland de kinderen tussendoor voorziet van vleesvrije hapjes.

Wakker Dier onderzocht naar eigen zeggen de horeca van de tien grootste pretparken in Nederland. Duinrell scoort volgens de lobbyclub vooral punten voor haar producten met alleen varkens- of kippenvlees, dat allemaal 1 ster Beter Leven keurmerk (BLk) heeft. Bij de Efteling is dat bij 60 procent van die producten het geval. Het park in Kaatsheuvel heeft daarnaast biologisch vlees in het assortiment en stapt eind dit jaar over op kroketten met 2 sterren BLk. Dat zal mogelijk betekenen dat de kroketten nog eens een stuk duurder zullen worden.

Van de tien parken vulden slechts vier de enquete helemaal in. Naast Duinrell en de Efteling waren dat Drouwenerzand (?) en Drievliet. Die laatste twee verkopen voornamelijk vlees, zuivel en eieren zonder keurmerk. Drievliet zet wel stappen in de goede richting: 80 procent van de producten met alleen kippenvlees heeft 1 ster BLk.

Slagharen, Toverland, Julianatoren, Hellendoorn en Plopsa Indoor wilden niet mee doen aan het onderzoek. Walibi vulde de vragenlijst beperkt in. Al deze pretparken scoren laag omdat Wakker Dier boos is dat men weigert aan hun bevooroordeelde onderzoekjes mee te werken vanwege 'gebrek aan transparantie', aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier.