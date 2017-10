'Enfant terrible' Momota wint Dutch Open badminton heywoodu 15-10-2017 23:52 print

Badmintonner Kento Momota heeft de Dutch Open in Almere op zijn naam geschreven. De Japanner was in de finale veel te sterk voor zijn landgenoot Yu Igarashi: 21-10, 21-12. De 23-jarige Momota is de voormalig nummer twee van de wereld, maar werd vorig jaar in de aanloop naar de Olympische Spelen door de nationale bond geschorst omdat hij een illegaal casino in Japan had bezocht.

De Amerikaanse nummer elf van de wereld, Beiwen Zhang, won het toernooi bij de dames. De Canadese Michelle Li was in de finale niet opgewassen tegen Zhang: 21-16, 21-14. Jacco Arends en Selena Piek verloren de finale in het gemengd dubbelspel van het Britse duo Marcus Ellis en Lauren Smith: 21-17, 21-18.