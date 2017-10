Nageeye loopt Nederlands marathonrecord, parcoursrecord Cherono in Amsterdam heywoodu 15-10-2017 14:30 print

Lawrence Cherono heeft zondag de marathon van Amsterdam op zijn naam geschreven. De Keniaan zegevierde in 2:05.09 uur, waarmee het vorig jaar gelopen parcoursrecord van 2:05.21 eraan ging.

De organisatie ging in principe voor een tijd onder de 2:05 uur, waarvoor men een vrij breed deelnemersveld had aangetrokken. Aan het eind waren weinig favorieten over en ook de man met het snelste persoonlijk record, de Ethiopiër Tesfaye Abera (2:04.24), moest er een kleine tien kilometer voor het einde af.

Drievoudig winnaar Wilson Chebet, op het laatste moment toegevoegd en verre van in topvorm, was op dat moment ook al afgehaakt. De Ethiopiër Mule Wasihun en de Kenianen Cherono, Amos Kipruto, Norbert Kigen en Abraham Kiptum vormden de kopgroep met nog een kilometer of zeven te lopen, waarvan Wasihun en Kipruto als eersten moesten lossen.

Cherono was in de slotfase de sterkste van het overgebleven trio. Als eerste moest Kiptum lossen, in het Olympisch Stadion gaf Kigen zich ook gewonnen. Met 2:05.10 kwam Kigen als tweede over de streep, Kiptum pakte plek drie in 2:05.26, meer dan negen minuten onder zijn persoonlijk record.

Cherono, eerder dit jaar tweede in Rotterdam, won al eens de marathons van Praag, Sevilla en Honolulu. Bij de vrouwen ging de zege naar Tadelech Bekele uit Ethiopië, die na 2:21.53 minuten ruimschoots als eerste over de finish kwam.

De Nederlandse aandacht ging in Amsterdam vooral uit naar Abdi Nageeye. De geboren Somaliër kondigde vooraf al een aanval op het Nederlands record van Kamiel Maase aan, dat sinds Amsterdam 2007 op 2:08.21 stond. Geholpen door onder meer gangmakers Michel Butter en Khalid Choukoud, die zich in het najaar zelf op andere marathons focussen, kwam een dolblije Nageeye na 2:08.16 minuten over de finish, waarmee hij de nieuwe eigenaar is van het Nederlands record.