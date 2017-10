Theuns wint laatste rit Ronde van Turkije, Ulissi pakt eindzege H.Vviv 15-10-2017 14:23 print

Edward Theuns heeft de laatste etappe van de Ronde van Turkije gewonnen. De Belg van Trek-Segafredo nam op de slothelling het initiatief met Sam Bennett in het wiel, maar in de voorlaatste bocht ging, de winnaar van vier etappes, onderuit waardoor Theuns makkelijk naar de winst kon sprinten. De eindzege van Diego Ulissi kwam niet meer in gevaar.

Muhammet Atalay (Turkse nationale selectie), Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice), Thomas Deruette (WB Veranclassic Aqua Protect) en Paolo Simion (Bardiani-CSF) vormde de kopgroep. Het viertal zou nooit meer dan twee minuten krijgen van het peloton.

Op vier kilometer van de streep werden ze gegrepen door het peloton. In aanloop naar het klimmetje op anderhalf kilometer van de streep was er nog een grote valpartij, maar sprinters en de klassementsrenners waren niet bij de va;partij betrokken.

Op de korte klim bepaalde Theuns meteen het tempo. De Belg kreeg Bennet en Matteo Pelucchi met zich mee. De drie sloegen meteen een gat waarna Pelucchi zich op kop zette van de drie voor zijn ploeggenoot Bennet. In de voorlaatste bocht ging Bennet onderuit waarna Theuns makkelijk de zege pakte.