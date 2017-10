Doden Haren zijn bewoonster en 6-jarig kind Harry 15-10-2017 14:23 print

De vrouw en het kind die zaterdag dood werden gevonden in een woning in het Groningse Haren waren de 23-jarige bewoonster en haar zesjarige dochter. De twee zijn door een misdrijf omgekomen. De politie vermoedt dat er sprake is van een incident in de relationele sfeer.

De opgepakte verdachte is een twintigjarige man uit Glimmen. Het kind dat ongedeerd in de woning aan het Jufferpad werd aangetroffen, is een jaar oud. De een- en zesjarige zijn kinderen van de omgebrachte vrouw. Wat de relatie is van de verdachte met de kinderen, wordt nog onderzocht.

De verdachte en de slachtoffers komen oorspronkelijk uit Oost-Afrika en hadden een tijdelijke verblijfsstatus.



Doden Haren zijn bewoonster en 6-jarig kind (Foto: ANP)