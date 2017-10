Zondag is de laatste dag van de kinderboekenweek. De Nederlandse Spoorwegen sluiten deze week feestelijk af door midden in de stationshal van Utrecht Centraal en Amsterdam Centraal een pratende boekenkast gevuld met 1000 ruilboeken te plaatsen. Kinderen krijgen zo de kans om uitgelezen boeken te ruilen voor een nieuw boek of een boek van een ander kind.

Voorleescoupé

In de tussentijd kunnen kinderen plaatsnemen in de Voorleescoupé voor bijzondere verhalen. Daar wordt onder andere voorgelezen door kinderboekauteurs Anna Woltz, Ruben Prins en Gouden Griffel-winnaar Koos Meinderts. Uiteraard is ook NS-conducteur John Piqué samen met collega-conducteurs present om voor te lezen.

Stichting Kinderzwerfboek

Om 15.00 uur wordt de Kinderboekenweek afgesloten op Utrecht Centraal. Er wordt een symbolische handeling verricht door de schrijfster van het Kinderboekenweekgeschenk Janneke Schotveld samen met illustrator Annet Schaap en de makers van het Prentenboek van de Kinderboekenweek, schrijfster Maranke Rinck en illustrator Martijn van der Linden. De boeken die na de NS Kinderboekenruil overblijven, worden gedoneerd aan de Stichting Kinderzwerfboek.



NS sluit kinderboekenweek af (Foto: Nederlandse Spoorwegen)