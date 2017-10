Alex Marquez wint in Japan, maar haakt af in titelstrijd heywoodu 15-10-2017 06:38 print

Alex Marquez heeft de Japanse Grand Prix in de Moto2 op zijn naam geschreven. Op een drijfnatte Twin Ring Motegi was de Spanjaard vooral in de slotfase ongenaakbaar, hoewel zijn kans op de wereldtitel nu wel verdwenen is.

Takaaki Nakagami behield voor eigen publiek de leiding vanaf poleposition, voor Xavi Vierge, Marquez, Mattia Pasini, Dominique Aegerter, Miguel Oliveira, Thomas Lüthi en de Maleisische regenspecialist Hafizh Syahrin, die dit keer op de natte baan juist wat terug was gevallen. Pasini passeerde Vierge al snel en nam plek twee over, waarna ook Marquez Vierge verschalkte.

Na zes van de vijftien ronden - net als de Moto3 werd ook de Moto2 ingekort wegens een oliespoor in de Moto3-warm-up - reden Nakagami en Marquez samen voorop, een dikke seconde voor Pasini en Vierge. Oliveira en Francesco Bagnaia reden daar weer wat achter, de Belg Xavier Simeon zag zijn prima achtste plek in rook opgaan nadat hij in de grindbak belandde.

Halverwege de race opende Marquez de aanval op de leiding van Nakagami, wat Vierge de kans gaf om wat dichterbij te komen en een rondje later aan te sluiten. Ook Syahrin kwam dichterbij en de Maleisiër nam Pasini mee in zijn wiel, terwijl Marquez dit keer met succes een aanval plaatste en de leiding pakte. Nakagami kreeg het moeilijk, want Vierge kwam er ook al snel voorbij en een paar bochten later volgde ook Syahrin.

In de slotfase reed Marquez wat weg van de rest, waar Vierge zijn eerste podiumplek in een grand prix veilig wist te stellen, met Syahrin achter zich. Bagnaia kwam nog flink naar voren en eindigde knap als vierde, voor Pasini en Nakagami.

WK-leider Franco Morbidelli finishte als achtste en liep zo toch wat uit op Lüthi, die teleurstellend als elfde over de finish reed. Met drie races te rijden heeft Lüthi nog zeker wel kans op de wereldtitel, maar voor Marquez is het mathematisch nu niet meer mogelijk om kampioen te worden.