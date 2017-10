Lazio bezorgt Juventus eerste thuisnederlaag in Serie A sinds 2015 heywoodu 15-10-2017 05:49 print

Niet alleen Borussia Dortmund was in de eigen competitie al 41 wedstrijden ongeslagen, ook Juventus stond op precies dat aantal en ook voor de Oude Dame eindigde dat zaterdagavond. Lazio was in Turijn met 1-2 te sterk in de topper in de Serie A.

Juventus begon aanvankelijk prima en niks wees erop dat de reeks thuiswedstrijden zonder nederlaag zou eindigen. Douglas Costa tekende na 23 minuten uit de rebound voor de openingsgoal, zijn eerste treffer in de Serie A.

De eerste tien minuten van de tweede helft toonden echter een volledig ander beeld en vooral Ciro Immobile gaf Juventus een stevig pak slaag. Na voorbereidend werk van Luis Alberto schoof Immobile de bal al na twee minuten in het doel: 1-1.

Zeven minuten later werd de spits neergehaald door keeper Gianluigi Buffon, wat een strafschop opleverde. Die nam Immobile zelf en het leverde hem in het achtste duel al zijn elfde Serie A-goal van de jaargang op.

Juventus kreeg nog wel de nodige kansen om een punt te redden, vooral dankzij Paolo Dybala. De Argentijn volleerde in blessuretijd op de paal en in de 97e minuut zag hij keeper Thomas Strakosha zijn op advies van de videoscheidsrechter verkregen penalty tegenhouden, waardoor het bij 1-2 bleef.

Beide clubs staan na acht wedstrijden op negentien punten, net als Inter, dat nog één wedstrijd tegoed heeft. Napoli staat vijf punten voor op de rest.