Fenati domineert op zeiknatte Twin Ring in Moto3

Romano Fenati heeft met enige overmacht de Grand Prix van Japan in de Moto3 gewonnen. De Italiaanse nummer twee in het WK hield, mede door het falen van WK-leider Joan Mir, zijn kampioenschapskansen nog in leven op de werkelijk zeiknatte Twin Ring Motegi.

Niccolo Antonelli begon prima aan de race en pakte de leiding, voor Fenati, polesitter Nicolo Bulega en Aron Canet, terwijl Bo Bendsneyder zich rond de tiende plek handhaafde. Bulega raakte het tempo op de natte baan al snel kwijt en binnen twee ronden viel hij terug naar de vijftiende plek. Antonelli en Fenati sloegen een gaatje naar Canet, Marco Bezzecchi op een nette vierde plek.

Fenati werkte zich al snel langs zijn landgenoot en in een mum van tijd had de nummer twee in het WK een gat geslagen naar Antonelli, die Canet, Bezzecchi en Tatsuki Suzuki in de buurt zag komen. Enea Bastianini reed daar weer achter, met Bo Bendsneyder en Adam Norrodin in het wiel. De Maleisiër passeerde Bendsneyder, maar werd niet veel later van zijn machine geslingerd en lag eruit.

Vooraan behield Fenati zijn voorsprong op Antonelli, die vlak voor Bezzecchi, Suzuki en Canet reed. Vier seconden daarachter voerde Bendsneyder de strijd om plek zes aan, gevolgd door Jakub Kornfeil en Nakarin Atiratphuvapat. WK-leider Mir kende een dramatische race - na een evenmin geweldige kwalificatie - en reed al de hele race buiten de punten, waardoor Fenati's kansen toch weer in leven bleven.

Aan de eerste vijf posities veranderde in de slotronden niks meer: Fenati won, voor Antonelli en Bezzecchi, die zijn beste resultaat ooit - een veertiende plek eerder dit jaar - verpulverde door het podium te halen. Suzuki eindigde als vierde, voor Canet, Philipp Öttl, Fabio Di Giannantonio, Kornfeil en de negende plek van Bendsneyder.