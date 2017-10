Harvey Weinstein uit Academy gezet static 15-10-2017 01:20 print

De raad van bestuur van de Academy of Motion Pictures and Sciences heeft Hollywood-producer Harvey Weinstein per direct uit de organisatie achter de Oscars gezet. Op een speciale vergadering stemde een zeer ruime meerderheid voor het royement, liet de Academy zaterdag in een verklaring weten.

"Wij doen dit niet alleen om afstand te nemen van iemand die het respect van zijn collega's niet verdient, maar ook om een boodschap af te geven dat het tijdperk van opzettelijke onwetendheid van of schandelijke medeplichtigheid aan seksueel roofdierengedrag en intimidatie op de werkplek in onze bedrijfstak voorbij is", aldus de raad van bestuur in een verklaring.

Weinstein, producer van meerdere films die Oscars in de wacht sleepten, is door verschillende actrices beschuldigd van seksuele intimidatie.



Harvey Weinstein uit Academy gezet (Foto: BuzzE)