'Vikingen waren moslims'

Vikingen: geharde zeevaarders die geloofden in goden als Odin, Tyr, Thor en Loki. Krijgers die ervan overtuigd waren dat, wanneer ze met de zwaard in het hand zouden sterven, een plekje zouden krijgen in de grote bierhal van Odin; Walhalla. Maar klopt dit beeld wel? Als we Annika Larsson van de universiteit van Uppsala (Zweden) mogen geloven, zouden sommige krijgers de gedachte hebben gehad dat ze na de dood beloond zouden worden met 72 maagden.

Larsson heeft haar opmerkelijke ontdekking gedaan op een stuk textiel dat in Birka of Gamla in de negentiende eeuw is opgegraven. Het zou kleding zijn geweest van de beruchte heersers van de zee in de negende en tiende eeuw. Handelscontacten met andere heren in het Islamitsche Al-Andalus (tegenwoordig weer gewoon Spanje) en de Levant waren niet ongewoon voor de zeemannen uit Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Wat wel ongewoon is, is dat Larsson het woordje 'Allah', de enige overgebleven God van de Zwarte Steen, in een lap stof meent te zien. In spiegelbeeld weliswaar, maar volgens de Zweedse onderzoekster is het duidelijk aanwezig. “De mogelijkheid dat er moslims liggen in de ontdekte graven, moeten we niet uitsluiten”, verklaart de dame. Als dit waar is, dan zijn deze Vikingen waarschijnlijk Sjiieten geweest, want in weefpatronen op andere stukken stof lijkt het woordje 'Ali' te staan. Ali was een neef van profeet Mohammed (NSFW) en getrouwd met een dochter van die laatste. De Sjiieten zien in hem de opvolger van Mohammed. De Soennieten vinden echter van niet en gillen doorgaans dat Aboe Bakr de enige erfgenaam van de grondlegger van de Islam is. Over deze kwestie slaat men elkaar al een kleine 1400 jaar de hersenen in.

Dit geheel nieuwe imago dat Larsson schept over een deel van de Scandinaviërs staat haaks op het wereldbeeld van hedendaagse groepen die zichzelf eveneens als Viking beschouwen. Kopschopgroepen zoals de 'Soldiers of Odin' (ook te bewonderen in Nederland) staan nu niet bepaald bekend om hun liefde voor de Religie van Vrede. Meestal worden zij keurig ingedeeld bij witte, nationalistische (en vaak enge) clubjes.

De ontdekking van Larsson sluit perfect aan bij een bewering van de Turkse führer Erdogan, die eerder beweerde dat Columbus tijdens zijn reis naar de Nieuwe Wereld op Cuba een moskee op een heuvel heeft zien staan. Ver voordat andere Europeanen het Amerikaanse continent 'ontdekten' hebben de Vikingen daar al nederzettingen gehad. Onder meer in Newfoundland, dat ze zelf 'Vinland' doopten. Maar Cuba behoort ook tot de mogelijkheden, zo blijkt.