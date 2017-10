Uitslag FC Utrecht - sc Heerenveen heywoodu 14-10-2017 23:16 print

FC Utrecht heeft in eigen huis een zege geboekt op sc Heerenveen. Stijn Schaars opende de score uit een vrije trap, maar Yassin Ayoub deed dat drie minuten later eveneens via een vrije trap al teniet.

Jean-Christophe Bahebeck knalde de bal kort voor rust hard in het Friese doel en het was de Fransman die na ruim een uur spelen met het hoofd voor de 3-1 eindstand tekende. Heerenveen probeerde het nog wel, maar een goal zat er niet meer in.