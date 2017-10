33-jarige aangehouden om misbruik 8-jarige

Zaterdagmiddag rond 17.30 uur is een 33-jarige man uit Valkenswaard aangehouden op verdenking van het seksueel misbruiken van een 8-jarig jongetje uit Dommelen. Het misbruik zou daar woensdag hebben plaatsgevonden.

Het jongetje werd die middag rond 16.30 uur door een man benaderd op het Cornelisdal en zou vervolgens in de bosjes achter de Dommel zijn misbruikt. De politie startte direct een groot onderzoek. Zo werd er uitgebreid naar sporen gezocht en werd met tientallen buurtbewoners gesproken. Veel mensen dachten met het onderzoeksteam mee en meerdere buurtbewoners deelden camerabeelden met de politie. De beelden werden zorgvuldig door de recherche bekeken.

Onder meer dankzij deze tips kwam de nu aangehouden man als verdachte naar voren. Hij werd zaterdag aan het eind van de middag gearresteerd in zijn woning in Valkenswaard. Het slachtoffer en zijn familie zijn door zedenrechercheurs op de hoogte gebracht van de aanhouding. Voor het jongetje werd eerder deze week al professionele hulp geregeld.

Onder meer op basisscholen in het dorp werd er afgelopen week veel over de zaak gesproken door kinderen, ouders en leerkrachten. Iedereen die met vragen of gevoelens van onrust zat kon terecht bij de GGD. Burgemeester Ederveen van Valkenwaard: “Op de eerste plaats is zo’n gebeurtenis natuurlijk verschrikkelijk voor het jonge slachtoffer en zijn directe omgeving. Het is goed dat er ook voor anderen de nodige hulp beschikbaar is, want zoiets heeft op veel mensen in het dorp de nodige impact. Ik wacht het verdere onderzoek van de politie en het Openbaar Ministerie af.”