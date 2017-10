Crystal Palace scoort eindelijk en stunt tegen Chelsea, City haalt uit Redactie 14-10-2017 18:52 print

Manchester City heeft optimaal geprofiteerd van het puntverlies van buurman Manchester United. The Citizens lieten zaterdag weinig heel van Stoke City, wonnen met 7-2 en staan nu met 22 punten bovenaan in de Premier League. Man City is de eerste ploeg sinds Tottenham Hotspur in 1964 die in de eerste acht speelronden van het Premier League-seizoen 28 keer heeft gescoord. Datzelfde Tottenham won zaterdag overigens door een doelpunt van Christian Eriksen en Chelsea verloor van Crystal Palace.

Manchester City - Stoke City 7-2

Manchester City is nu alweer twintig thuiswedstrijden, over alle competities, ongeslagen en dat is haar beste reeks sinds januari 2012, toen men dertig duels ongeslagen bleef in het Etihad Stadium. Het team van Josep Guardiola keek binnen 27 minuten tegen een 3-0 voorsprong aan: Gabriel Jesus tikte binnen na een voorzet van Kyle Walker, Raheem Sterling was het eindstation van een prachtige aanval en schoof de 2-0 tegen de touwen, terwijl David Silva de 3-0 verzorgde door van dichtbij binnen te prikken na knap voorbereidend werk van Leroy Sané en Sterling. De score had nog hoger op kunnen lopen, maar onder anderen Sané, Silva en Sterling lieten goede mogelijkheden liggen.

City kreeg voor de pauze overigens nog wel een treffer om de oren: Mame Diouf schoot binnen na een combinatie met Jesé Rodríguez. Desondanks was City er bij de thee van overtuigd dat men de punten binnen had, maar na 47 minuten werd het door een eigen treffer van Kyle Walker opeens 3-2. De fans in Etihad werden ongeduldig, maar hoefden dat niet lang te zijn. Gabriel Jesus maakte er na 55 minuten 4-2 van en de overige treffers werden gemaakt door Fernandinho, met een snoeihard schot, Sané en Bernardo Silva. Met name de 6-2 van Sané was er een om de vingers bij af te likken, want de Duitser schoot binnen na een schitterende steekpass van de uitblinkende Kevin De Bruyne.

Crystal Palace - Chelsea 2-1

Crystal Palace opende na elf minuten de score en maakte daarmee na 641 minuten zijn eerste treffer in het huidige Premier League-seizoen. Het record van alle ploegen uit de zogeheten Football League blijft zodoende in handen van Halifax Town, dat het met 730 doelpuntloze minuten in het seizoen 1990/91 nog slechter deed dan the Eagles. César Azpilicueta werkte de bal na een goede aanval van Palace over de rechterflank achter zijn eigen doelman, maar Chelsea hoefde niet lang te treuren. De bezoekers kwamen na achttien minuten namelijk langszij op Selhurst Park: Tiemoué Bakayoko kopte raak uit een hoekschop van Cesc Fàbregas.

Wilfried Zaha en Eden Hazard kregen hierna mogelijkheden om te scoren, alvorens Zaha na 45 minuten alsnog zijn doelpunt vond. De aanvaller ontving de bal na goed doorzetten van Mamadou Sakho en werkte af: 2-1. Het Chelsea van manager Antonio Conte moest na de pauze twee keer zien te scoren, maar er zat zelfs niet één treffer in. Julian Speroni hield zijn doel schoon, want onder anderen Pedro Rodríguez, Davide Zappacosta en Marcos Alonso kregen de bal er niet in. Chelsea staat door de nederlaag met dertien punten op een gedeelde vierde plaats en heeft zeven punten minder dan Manchester United.

Tottenham Hotspur - AFC Bournemouth 1-0

Tottenham verloor in het seizoen 1956/57 voor het laatst een officieel duel van Bournemouth; in de vijfde ronde van de FA Cup werd het toen 3-1 voor the Canaries. Dat kunststukje kon zaterdagmiddag niet worden herhaald door de ploeg van de in de basis startende Nathan Aké, al hielden de bezoekers in de eerste helft prima stand en was ook de eerste grote kans van de wedstrijd voor Bournemouth. Lewis Cook mocht na een voorzet uithalen en dacht al te kunnen juichen, maar dat was buiten Hugo Lloris gerekend, die met een uiterste inspanning zijn doel schoon wist te houden.

In de tweede helft werd het overschot aan balbezit voor the Spurs, die het leer bijna driekwart van de tijd in hun bezit hadden, echter toch beloond met een doelpunt. Een instormende Christian Eriksen wist de bal maar net onder controle te houden, waarna hij een tegenstander omspeelde en van net binnen de zestien Asmir Begovic wist te verschalken. De ploeg van Mauricio Pochettino kwam daarna niet meer in de problemen en nestelt zich op drie punten achter nummer twee Manchester United.

Burnley - West Ham United 1-1

In de openingsfase leek er geen vuiltje aan de lucht voor West Ham nadat Michail Antonio na een verre uittrap van Joe Hart door mocht lopen en de openingstreffer binnen kon prikken. Na een klein halfuur speler dreigde het echter helemaal mis te gaan voor the Hammers, die Andy Carroll twee gele kaarten in anderhalve minuut tijd zagen ontvangen en een groot deel van de wedstrijd met tien man moesten volmaken. Echt in de problemen kwamen de bezoekers, op een schot van Johann Gudmundsson op de paal na, niet tot de slotfase aangezien Burnley er nauwelijks in slaagde om een vuist te maken. Via Chris Wood kwamen the Clarets echter vier minuten voor tijd toch nog langszij: zijn kopbal was Hart te machtig.

Swansea City - Huddersfield Town 2-0

Swansea City bivakkeerde voor het begin van de wedstrijd tegen de verrassend goed presterende promovendus nog in de degradatiezone, maar Tammy Abraham bezorgde manager Paul Clement weer reden tot lachen. De Chelsea-huurling zette the Swans, waar Leroy Fer en Luciano Narsingh aan de aftrap verschenen, een paar minuten voor rust op aangeven van Thomas Carroll op voorsprong en was een paar minuten na de onderbreking opnieuw trefzeker. Hij velde op aangeven van Jordan Ayew het vonnis over de ploeg van Rajiv van La Parra, die Swansea echter wel een punt voorblijft op de ranglijst.