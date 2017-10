Ruzie aanleiding voor schietpartij: 2 gewonden

Twee Rotterdammers raakten in de nacht van vrijdag op zaterdag 14 oktober gewond bij een schietpartij op de Enk. Hier ging vermoedelijk een ruzie tussen twee groepen aan vooraf. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar informatie. Kort na middernacht werd de politie gebeld voor de ruzie tussen twee groepen jongemannen op straat. Er zou ook over en weer geschoten zijn.

Meerdere agenten gingen op de melding af en stelden een onderzoek in. Daarop werden in de omgeving twee mannen aangetroffen met een schotwond. Zo hinkelde er een 23-jarige Rotterdammer op de Karl Marxstraat met een verwonding aan zijn been.

Andere agenten zagen een manke man lopen op de Rozegaarde. Deze 24-jarige man uit Rotterdam was gewond aan zijn been en voet. Beide mannen werden overgebracht naar het ziekenhuis en na behandeling aangehouden. Deze verdachten zitten nu vast. Het is overigens niet uitgesloten dat er nog meer mensen gewond zijn geraakt bij de schietpartij. Deze hebben zich nog niet bij de politie gemeld.