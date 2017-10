Tieners aangehouden voor afpersing en bedreiging

De politie heeft vrijdagavond vier jongens, in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar, uit Purmerend aangehouden voor het bedreigen en afpersen van een 15-jarige plaatsgenoot. Het slachtoffer werd door de jongens in het Leeghwaterpark bedreigd met iets dat op een vuurwapen leek.

De jongen moest zich later weer melden bij zijn belagers en besloot de politie in te schakelen. Op de afgesproken locatie trof de politie drie van de vier jongens aan (14 en twee van 15 jaar) die voldeden aan het opgegeven signalement. Het drietal werd aangehouden, maar er werden geen wapens aangetroffen.

Na onderzoek kwam de politie de 13-jarige verdachte op het spoor. Deze jongeman zou in het bezit zijn van het nepvuurwapen waarmee het slachtoffer was bedreigd. Deze jongeman kon in zijn woning worden aangehouden. Daar nam de politie een luchtdrukpistool in beslag. De ouders van de jeugdige verdachten zijn in kennis gesteld.