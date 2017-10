Universiteit Leuven schrapt naam Suu Kyi Harry 14-10-2017 14:17 print

De Katholieke Universiteit Leuven heeft de naam van de Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi verwijderd van een leerstoel. Volgens de Belgische krant Le Soir vinden de stichters van de leerstoel dat de Nobelprijswinnares "niet langer een positief voorbeeld" is omdat zij zich onvoldoende uitspreekt over de Rohingya-crisis. Inmiddels zijn meer dan een half miljoen mensen van de islamitische minderheidsgroepering op de vlucht geslagen voor het geweld van het regeringsleger.

Voor haar vreedzame strijd voor democratisering in Myanmar kreeg Aung San Suu Kyi de Nobelprijs voor de Vrede en verscheidene andere internationale onderscheidingen, waaronder de afwisselend in de Verenigde Staten en in Nederland uitgereikte Four Freedoms Award. Sinds ze echter aan het hoofd van de regering staat, krijg zij internationaal veel kritiek omdat ze te weinig voor de Rohingya's zou doen. Eerder deze maand nam de stad Oxford haar al een eretitel af.



Universiteit Leuven schrapt naam Suu Kyi (Foto: ANP)