De Syrische stad Raqqa, door Islamitische Staat in 2014 uitgeroepen als hoofdstad van het kalifaat, staat op het punt van vallen. Dat heeft een woordvoerder van de Syrisch-Koerdische militie YPG zaterdag gezegd. Het is eerder een kwestie van uren dan van dagen. "De strijd gaat nog door, maar IS is bijna verslagen. De stad kan vandaag of morgen al bevrijd zijn", aldus Nouri Mahmoud.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten berichtte dat bussen Raqqa zijn ingereden om de laatste IS-strijders en hun familie de stad uit te brengen. Dat zou onderdeel zijn van een deal tussen IS en de door de Amerikanen gesteunde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), waartoe de YPG behoort.

De door de Verenigde Staten geleide coalitie in de strijd tegen IS is eveneens hoopvol gestemd en liet weten dat de afgelopen 24 uur ongeveer honderd jihadisten zich hebben overgegeven en zijn afgevoerd. Waarheen is niet bekendgemaakt.

Zware gevechten

"We verwachten de komende dagen nog zware gevechten en zeggen dus niet precies wanneer we denken dat IS compleet is verslagen in Raqqa", reageerde kolonel Ryan Dillon per e-mail. Hij voegde eraan toe dat ongeveer 85 procent van de stad is heroverd op de terreurorganisatie. De afgelopen week zijn zo'n 1500 burgers door de linies heen in veiligheid gebracht.

Als Raqqa valt, maakt IS eigenlijk alleen nog de dienst uit in delen van de Syrische provincie Deir al-Zor, die grenst aan Irak. Dat gebied langs de rivier de Eufraat wordt van twee kanten aangevallen, door de SDF vanuit het noorden en door het Syrisch regeringsleger met Russische luchtsteun vanuit het zuidwesten.



'Raqqa staat op punt te vallen' (Foto: ANP)