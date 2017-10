Badmintonner Caljouw naar halve finales Dutch Open heywoodu 14-10-2017 08:37 print

Badmintonner Mark Caljouw heeft zich in Almere geplaatst voor de halve finales van de Dutch Open. De Nederlandse nummer 47 van de wereld, zijn hoogste positie ooit, rekende in de kwartfinales af met de Oekraïner Artem Pochtarov.

De mondiale nummer negentig was vooral in de eerste game totaal niet wakker, waardoor Caljouw met een monsterscore van 21-4 op voorsprong kon komen. Pochtarov bood vervolgens wel meer tegenstand, maar genoeg was het bij lange na niet: 21-4, 21-14.

In de halve finales speelt Caljouw zaterdag tegen de Japanner Kento Momota. Dat is niet zomaar een speler, want Momota is de voormalige nummer twee van de wereld. Vorig jaar stond hij nog in de absolute wereldtop, maar nadat bleek dat hij in een illegaal casino gegokt had besloot de Japanse bond hem niet naar de Olympische Spelen te sturen.

Jelle Arends en Selena Piek plaatsten zich in het gemengd dubbelspel voor de halve finales dankzij een 21-17, 15-21, 21-13 zege op landgenoot Ruben Jille en zijn Franse partner Emilie Lefel.