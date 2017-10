De Alla in Maastricht jaar dicht om harddrugs Monique (DJMO) 14-10-2017 08:36 print

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de politie de bezoekers en het personeel van uitgaansgelegenheid De Alla aan de Leliestraat preventief gefouilleerd en het pand doorzocht. Hiervoor werd de straat afgezet en het pand vergrendeld. Tijdens de actie werden drugs en wapens aangetroffen. In totaal werden 30-40 sealbags met cocaïne en kleine hoeveelheden hasj en hennep gevonden.

Ook trof de politie twee messen en een boksbeugel aan. Een werknemer van De Alla, een 26-jarige man uit Maastricht, is aangehouden voor het bezit van 5 sealbags met cocaïne. Vier anderen zijn aangehouden omdat ze niet wilden meewerken aan het fouilleren en/of voor belediging van de politie. Drie van hen zijn vannacht heengezonden. Een Maastrichtenaar van 31 jaar zit nog vast vanwege belediging.

Damoclesbeleid

De aanleiding voor deze politieactie was een groot aantal meldingen dat in De Alla harddrugs verhandeld zou worden en openlijk harddrugs gebruikt zou worden. Omdat ook tijdens deze actie harddrugs zijn aangetroffen heeft de burgemeester besloten, op basis van het Maastrichtse Damoclesbeleid Lokalen en woningen, De Alla per direct te sluiten.

In het Damoclesbeleid is opgenomen dat bij harddrugs in een publiek toegankelijk lokaal onmiddellijk tot sluiting van het lokaal wordt overgegaan. De reden hiervoor is de zeer ernstige inbreuk op de openbare orde en het feit dat ook nietsvermoedende bezoekers hieraan worden blootgesteld. De burgemeester is van mening dat de exploitant van Club Alla ernstig tekort is geschoten door niet op te treden tegen de drugshandel en het drugsgebruik in Club Alla, waardoor bezoekers van de horeca-inrichting met onaanvaardbare gezondheidsrisico’s geconfronteerd zijn.