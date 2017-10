Iran en Brazilië met maximale score naar achtste finales WK onder 17 heywoodu 14-10-2017 01:05 print

Op het wereldkampioenschap voetbal onder 17 jaar in India hebben Iran en Brazilië zich met de maximale score van negen punten geplaatst voor de achtste finales.

In groep C was Iran met 3-0 te sterk voor Costa Rica. Mohammad Ghobeishavi en Taha Shariati zorgden binnen een half uur vanaf elf meter voor 2-0, Mohammad Sardari gooide het duel kort voor tijd op slot. Jann-Fiete Arp schoot Duitsland tegen Mali al snel op voorsprong, maar Ibrahima Soumah tekende voor de gelijkmaker. Nicolas Kühn maakte na een uur de 1-2, Sahverdi Cetin gooide de deur in de blessuretijd vanaf de stip dicht: 1-3. Met negen en zes punten mogen Iran en Duitsland zich opmaken voor de knock-outfase.

In groep D was Brazilië dankzij goals van Lincoln en Brenner, beiden in de eerste helft, te sterk voor Niger. Moha en César schoten Spanje langs Noord-Korea, dat het WK zo zonder doelpunt verlaat. Brazilië en Spanje eindigen met negen en zes punten, Niger mag met drie punten als een van de vier beste nummers drie ook door naar de achtste finales.