Schipper Tienpont dag voor Volvo Ocean Race ontslagen

Simeon Tienpont is niet langer de schipper van Team AkzoNobel. Een woordvoerder van de zeilformatie meldde dat de 35-jarige Nederlander contractbreuk heeft gepleegd, waardoor hij een dag voor de start van de Volvo Ocean Race is weggestuurd. Wat er precies is gebeurd is niet bekend gemaakt.

De wedstrijd begint morgen met een havenrace in het Spaanse Alicante. Volgende week zaterdag varen de zeven boten uit voor de eerste etappe naar Lissabon. De wedstrijd finisht eind juni in Den Haag.

Aan de wedstrijd doen twee Nederlandse boten mee. Team Brunel start met Bouwe Bekking als schipper, terwijl bij Team AkzoNobel Tienpont aan het roer zou staan. Hij voer in 2005/2006 mee in de talentboot van ABN Amro en twee jaar geleden stapte hij voor twee etappes aan boord bij Team Vestas. De Nederlander won verder tweemaal de America's Cup voor Team Oracle en kreeg in 2013 de Conny van Rietschoten Trofee als zeiler van het jaar.