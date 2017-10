Depay: "Ik denk dat ik naar Real Madrid ga, met hulp van God" Redactie 14-10-2017 00:19 print

Memphis Depay speelt sinds afgelopen winter in het shirt van Olympique Lyon, maar de aanvaller wil op termijn hogerop. De Franse club legde zestien miljoen euro op tafel om de 23-jarige aanvaller los te weken bij Manchester United. Hoewel de Oranje-international nog geen jaar heeft gespeeld bij de Ligue 1-club, denkt Depay alvast over zijn toekomst na. Hij heeft de ambitie om ooit in het shirt van Real Madrid te acteren.

"Ik denk dat ik naar Real Madrid ga. Ja, dat is een serieus doel. Wanneer het zo ver is? Dat weet alleen God. Hij helpt me en brengt me daar", zegt Depay in gesprek met De PSV Supporter. De buitenspeler, die in Franse dienst tot 27 wedstrijden is gekomen, 8 keer heeft gescoord en 11 assists heeft afgeleverd, zegt dat PSV, de club die hij in 2015 verliet voor United, nog steeds in zijn hart zit.

"Ik heb bij PSV heel mooie dingen meegemaakt, maar ik wilde verder in mijn carrière, hogere doelen bereiken. Bij Lyon ben ik nu heel tevreden. De club is in zekere zin te vergelijken met PSV. De familiewarmte bijvoorbeeld. Bij PSV heb je natuurlijk de familie Van Kemenade en ook bij Lyon zijn de mensen erg betrokken", concludeert de 32-voudig international.