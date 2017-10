Volgende gestoorde al weer los dankzij rechter Harry 13-10-2017 20:41 print

Hoessein is een kortlontige geweldenaar die in 2016 zijn ex probeerde dood te knuppelen. Hoessein stopte pas met zijn knuppelhobby toen de politie hem neerschoot. Ook tijdens een eerder proefverlof ging hij vrijwel direct weer de fout in en pleegde twee geweldsdelicten.

In mei 2017 werd er nogmaals een experiment gedaan wat mislukte. De kortlontige bedreigde toen iemand bij café De Koperwiek. Daar is ook een video van hoe hij met een kapotgeslagen bierfles een man bedreigde en achtervolgde. Kort daarna mocht ook zijn nieuwe vriendin kennismaken met zijn andere korte lontje. Zij kreeg een kopstoot en klappen met een ploertendoder.

Pas in februari komt ‘meneer’ zijn zaak voor en het lijkt de bedoeling dat hij tot die tijd er nog een beetje oplos mag gaan. De president van de rechtbank wist wel dat hij wat schokkende dingetjes had gedaan, maar dat is zelfs met de kennis van nu nog geen reden om ‘meneer’ zijn rechten te schenden. Want dat is natuurlijk véél erger dan wat dode onschuldige mensen die per ongeluk het pad van het beest kruisen.