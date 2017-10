Bosz ziet Spaans jeugdinternational definitief naar Engeland vertrekken Redactie 13-10-2017 20:33 print

Newcastle United heeft Mikel Merino definitief overgenomen van Borussia Dortmund, zo melden the Magpies via officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder heeft een contract tot medio 2022 ondertekend in Engeland. Merino speelt sinds afgelopen zomer op huurbasis voor Newcastle United.

Zijn start in Engeland is voortvarend te noemen. De Spanjaard speelde tot dusver alle wedstrijden van Newcastle United in de Premier League en heeft dit seizoen zodoende al zeven competitieduels achter zijn naam staan. "Hij heeft zich snel aangepast, heeft kwaliteit aan de bal en is gretig om te leren", is manager Rafael Benítez lovend over de middenvelder op de officiële website van Newcastle United.

"Ik heb me al die tijd op het voetbal gefocust, maar ik ben blij dat het nu officieel is en de mensen het weten. Ik ben heel blij dat ik hier nog vijf jaar mag blijven, ik wil nu alleen maar beter worden", aldus Merino, die sinds 2016 onder contract stond bij Borussia Dortmund. Die Borussen namen hem destijds voor 3,75 miljoen euro over van Osasuna, waar de middenvelder zijn opleiding genoot. Afgelopen zomer besloot de Duitse club hem te verhuren, met een optie tot koop. Die heeft Newcastle nu dus gelicht.