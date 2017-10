Titelverdediger Cubs in game vijf voorbij Nationals H.Vviv 13-10-2017 18:49 print

Chicago Cubs heeft zich geplaatst voor de American League Championship Series. De titelverdediger won de vijfde en beslissende wedstrijd van Washington Nationals met 9-8.

Michael A. Taylor, de held van de Nationals in Game 4, leek opnieuw belangrijk te zijn voor de ploeg uit Washington. In de tweede inning sloeg de buitenvelder een homerun met drie man op de honken, waardoor zijn ploeg op een 4-1 voorsprong kwam.

Tot aan de vijfde inning wisten de Nationals de voorsprong vast te houden. Toen kwam Max Scherzer op de heuvel bij de Washington Nationals. De [i]ace[/i] van de thuisploeg kreeg in de vijfde inning vier punten tegen, waardoor de Cubs met 7-4 voorstonden.

Halverwege de zevende slagbeurt stonden de bezoekers uit Chicago op een 9-6 voorsprong. De Nationals gaven niet op en inning 7 en 8 scoorde de thuisploeg één punt. Vooral in inning 8 lagen er kansen voor de ploeg. Via twee vrije lopen stonden er twee man op de honken met niemand uit. Pinch-hitter Adam Lind sloeg de bal in het dubbelspel.

In de negende inning kwam closer Wade Davis van de Cubs niet meer in problemen en zou zijn ploeg met 9-8 winnen. De Cubs nemen het nuin de National League Championship Series op tegen Los Angeles Dodgers, die hun serie met 3-0 wonnen van de Arizona Diamondbacks.