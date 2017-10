Bruggink: "Geen verrassing als Lozano na één seizoen vertrekt" Redactie 13-10-2017 18:48 print

Hirving Lozano staat na zes Eredivisie-duels reeds op zes goals en twee assists en PSV moet rekening houden met interesse van andere clubs. PSV had in 2016/17 pas in speelronde negentien voor het eerst een speler met meer dan acht goals of assists. Lozano ontwikkelt zich zodoende stormachtig bij PSV, maar ook bij de nationale ploeg van Mexico. Het zou zomaar kunnen, dat de aanvaller maar één jaar in Eindhoven speelt.

Steve Rowley, de hoofdscout van Arsenal, heeft Lozano zelfs al met eigen ogen bekeken. PSV betaalde minimaal acht miljoen euro voor de aanvaller; een transfersom die nog oploopt en ex-werkgever Pachuca heeft bovendien een hoog doorverkooppercentage. Technisch manager Marcel Brands vindt het nog te vroeg om mee te gaan in de hosanna-stemming. "Ik hoopte dat hij dit seizoen rond de tien, vijftien goals zou maken. Nou, hij is aardig op weg", zo stelt de sportbestuurder van de Eindhovenaren.

Lozano wil minimaal één succesvol seizoen in Eindhoven beleven. Dat maakt uit van het duidelijke project van de Mexicaan, die tot medio 2023 vastligt. "Hij wil zich graag ontwikkelen bij PSV, om daarna wellicht een volgende stap te maken", erkent Brands. PSV regelt vrijwel alles voor Lozano; van taalles tot een hondje, of een oppas tijdens een interlandbreak. "Mensen denken misschien: ’waar gaat dit over?’, maar zulke kleine dingetjes helpen wel", zo legt Brands in De Telegraaf uit.

Oud-PSV’er Arnold Bruggink vindt Lozano een speciale voetballer. "Ajax heeft met David Neres ook een speler voor veel geld gehaald. Neres is weliswaar iets jonger, maar Lozano is vele malen verder. Zo’n geslepen Mexicaan voorin, een beetje een schoffie, daar houd ik van. Als hij zo door blijft gaan is het geen verrassing als hij na één seizoen alweer vertrekt. Laten we er dus maar zoveel mogelijk van genieten.”