Petitie "Anne Faber dood door schuld rechtssysteem" ruim 150.000 keer getekend MetalCore 13-10-2017 12:43 print

De teller van de mensen die hun handtekening hebben gezet onder de petitie "Anne Faber dood door schuld rechtssysteem" die op 12 oktober in het leven is geroepen, is inmiddels de 150.000 gepasseerd. Dit aantal neemt nog altijd toe.

De petitie stelt dat de dood van Anne te wijten is aan het "falend rechtsysteem", en zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie er verantwoordelijk voor te houden. Ook word een verklaring geëist, alsmede een onderzoek naar de kliniek Aventurein Forensische Psychiatrie Altrecht, waar de verdachte Michael P. onbegeleid verlof kreeg.

Michael P. werd in 2010 opgepakt, nadat hij op Koninginnedag van dat jaar twee meisjes van 16 en 17 jaar oud in Nijkerk verkrachtte. Terwijl hij zijn slachtoffers onder schot hield, dwong hij ze seksuele handelingen te verrichten bij hun verkrachter en bij elkaar. Hij verklaarde later dat hij geen spijt van zijn daden had. Daarnaast schepte hij tegen zijn vrienden op over de actie.

Zelf de petitie ondertekenen kan hier: https://www.petities24.com/annefaber



Anne Faber (Foto: Politie.nl)