Een koude omgeving in Horizon Zero Dawn The Frozen Wilds Pheno 13-10-2017 08:21 print

Guerrilla Games heeft een nieuwe trailer voor The Frozen Wilds, de uitbreiding voor Horizon Zero Dawn uitgebracht, waarin we het nieuwe gebied zien waarin we mogen vertoeven.

Het verhaal van Frozen Wilds speelt zich af in The Cut, een koude woestenij ten noorden waar de Banuk wonen. Natuurlijk gaan we nieuwe robotdino's zien, maar die houdt de studio nog even voor zich. In de trailer zien we kampen van de Banuk, bevroren meren, ijsgrotten en meer.

Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds komt 7 november uit op PlayStation 4.