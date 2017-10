Arib en Wilders pesten Rutte over vrouwen

Het Kamerdebat van donderdag kende niet enkel lange gezichten vanwege de langste formatie uit de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Er zat een opvallend moment in waarbij Kamervoorzitter Khadija Arib en PVV-voorman Geert Wilders elkaar vonden in een pesterijtje aan het adres van premier Mark Rutte.

Rutte viel de PVV aan omdat deze partij volgens hem eigenlijk helemaal niet wil regeren, maar erop uit is om te worden afgewezen. "De heer Wilders is een beetje als een vrouw die eigenlijk helemaal niet bemind wil worden, en zichzelf daarom zo onaantrekkelijk mogelijk voordoet", zei de premier.

"Hoe weet u dat, van vrouwen", onderbrak voorzitter Arib hem plotseling. Rutte probeerde deze coïtusinteruptie nog af te doen alsof die vanwege een vermeende persoonlijke aanval was van hem richting Wilders, maar het was al te laat en laatstgenoemde kreeg het woord.

Wilders schoot de voorzet uiteraard binnen. "Heel Nederland weet nog niet eens of de heer Rutte ooit een vrouw heeft gehad", zei de PVV-leider. "Aaahhh... Oh oh oh oh...", klonk het vervolgens uit de mond van de lachende premier.

"Ook waar", zei Rutte toen. Het leek eventjes alsof hij ging toegeven inderdaad nog nooit met een vrouw te zijn geweest. Maar na een korte pauze voegde hij er met gevoel voor timing aan toe: "Dat ze dat niet weten." Hilariteit alom.

Tot zover het komische intermezzo voordat het komende kabinet iedereen die minder verdient dan de VVD-top keihard... Nou ja, het is ook wel weer genoeg geweest.