Bij een brand in een flat met twintig etages aan de Söderblomplaats in Rotterdam is een dode gevallen. De brandweer moest het vuur bestrijden in een woning op de zevende etage, maar vanwege de rook moesten de woningen van de zesde tot en met de bovenste etage worden ontruimd.

De brandweer is volgens de veiligheidsregio van deur tot deur gegaan om te controleren of er mensen in de woningen waren. Ambulances uit Haaglanden, Hollands-Midden en Zuid-Holland-Zuid hebben bijstand verleend. Sommige bewoners zouden voor de rook op de vlucht zijn gegaan. Bewoners die nog binnen zijn kregen het advies om het balkon op te gaan, uit de rook.

Het vuur is inmiddels onder controle. Het slachtoffer zou een 62-jarige man zijn. Er zouden circa honderd mensen uit de flat zijn gehaald. Zij zijn opgevangen in een nabijgelegen cultureel centrum.



Dode door flatbrand Rotterdam (Foto: ANP)