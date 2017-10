Brandweer boekt enig succes in CaliforniŽ Redactie 13-10-2017 01:52 print

De ongeveer 8000 brandweerlieden die in het noorden van Californië de natuurbranden bestrijden hebben donderdag enig succes gemeld. De voorspelde harde wind bleef uit, waardoor ze de kans kregen brandgangen aan te leggen om het vuur in te dammen. "De teams boeken vooruitgang, maar ze zijn nog lang niet klaar in de bossen", zei woordvoerder Ken Pimlott.

De vlammenzee die nu al vier dagen op meer dan twintig plaatsen te keer gaat, heeft tot dusver aan zeker 26 mensen het leven gekost. Bij de autoriteiten in Sonoma County stonden bijna 900 mensen als vermist te boek, maar bijna de helft van hen heeft inmiddels gemeld in veiligheid te zijn. Duizenden bewoners hebben de voorbije dagen in allerijl hun huizen verlaten.



Brandweer boekt enig succes in Californië (Foto: ANP)