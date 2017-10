Paraguay met drie zeges door op WK onder 17 heywoodu 12-10-2017 21:49 print

Op het wereldkampioenschap voetbal onder 17 jaar in India heeft Paraguay zich overtuigend geplaatst voor de achtste finales. In groep B zorgde het 16-jarige duo Giovanni Bogado en Fernando Cardozo kort voor rust voor 2-0 tegen Turkije, Antonio Galeano gooide het na een uur op slot. Kerem Kesgin redde de Turkse eer in blessuretijd nog, maar dat mocht niet meer baten: 1-3.

De andere wedstrijd ging tussen Mali en Nieuw-Zeeland. Salam Giddou opende na een ruim kwartier de score namens Mali, Djemoussa Traoré tekende kort na rust voor de 2-0. Tien minuten voor tijd gooide Lassana Ndiaye de wedstrijd op slot met de 3-0, waarmee hij in alle drie de wedstrijden gescoord heeft. Paraguay en Mali staan in de achtste finales, Nieuw-Zeeland en Turkije kunnen naar huis.

In groep A ging het gastland ook in de vierde wedstrijd onderuit. Ghana was in een wederom volgepakt stadion in New Delhi met 4-0 te sterk, onder meer door twee goals van Eric Ayiah. Richard Danso en Emmanuel Toku zorgden kort voor het einde nog voor 4-0. Juan Vidal zette Colombia ondertussen na drie minuten al op 1-0 tegen de VS, waar George Acosta twintig minuten later voor de gelijkmaker tekende. Juan Peñaloza - zijn derde goal van het toernooi - en Deiber Caicedo schonken Colombia echter de 3-1 zege.

Een drama is het niet voor de VS: het land gaat samen met Colombia en Ghana met zes punten door naar de achtste finales, terwijl India met nul punten is uitgeschakeld.