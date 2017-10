Schiphol: 3 miljoen reizigers in herfstvakantie Redactie 12-10-2017 15:46 print

Wie tijdens de herfstvakantie op reis gaat via Schiphol krijgt te maken met grote drukte. De luchthaven verwacht dat er komende dagen 3 miljoen mensen via Schiphol reizen. Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van de herfstvakantie van 2016.

Schiphol treft extra maatregelen om het verblijf op de luchthaven zo aangenaam mogelijk te maken. De populairste vakantiebestemmingen zijn Barcelona, Londen, Antalya, Malaga en Milaan. De dagen waarop de meeste reizigers vertrekken zijn vrijdag 20 oktober en zondag 22 oktober. Vrijdag 27 oktober is de dag waarop de meeste mensen op één dag aankomen in Amsterdam.

Schiphol kon nog niet aangeven hoeveel mensen daadwerkelijk via Schiphol aan hun vliegreis beginnen. De 3 miljoen reizigers is een optelsom van overstappers en directe passagiers.



Schiphol: 3 miljoen reizigers in vakantie (Foto: ANP)