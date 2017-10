NHL-legende Jagr (45) debuteert bij Flames met zege heywoodu 12-10-2017 14:16 print

De Tsjechische ijshockeylegende Jaromir Jagr is weer terug in de NHL. De 45-jarige grootheid, op Wayne Gretzky na de meest productieve speler ooit wat goals en assists betreft, tekende onlangs een éénjarig contract bij de Calgary Flames.

In de vorige twee seizoenen was Jagr nog altijd van groot belang bij de Florida Panthers, maar dit jaar speelt hij dus bij de Flames. Daar kwam hij woensdagavond voor het eerst in actie tijdens de vierde wedstrijd van de ploeg, op bezoek bij de Los Angeles Kings in het Staples Center. Met 1711 wedstrijden op zak staat Jagr vierde op de ranglijst van meest gespeelde wedstrijden, maar de jacht op Ron Francis (1731), Mark Messier (1756) en Gordie Howe (1767) is geopend.

Binnen vier minuten werd de score in Los Angeles al geopend door de jonge Matthew Tkachuck, die de Flames op 0-1 zette in de powerplay. Een mooi samenspel van Johnny Gaudreau en Michael Frolik, afgewerkt door de Tsjech, zorgde kort daarop voor de 0-2, terwijl goalie Mike Smith - overgekomen van de Arizona Coyotes - de Flames in de rest van de periode overeind hield.

Laat in de tweede periode deed Kings-veteraan Anze Kopitar wat terug, door de puck van een afstandje hard achter Smith te slaan: 1-2. Vroeg in de derde periode sloeg Dustin Brown toe, door via twee fraaie intikkers de Kings op een 3-2 voorsprong te zetten. Tkachuk zorgde echter voor de gelijkmaker en in overtime sleepten de Flames door een goal van Sean Monahan na een mooi 1-2-3'tje de 3-4 zege binnen.

Uitslagen NHL woensdag

Los Angeles Kings - Calgary Flames 3-4 OT

Toronto Maple Leafs - New Jersey Devils 3-6

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 2-3

Colorado Avalanche - Boston Bruins 6-3

Anaheim Ducks - New York Islanders 3-2

