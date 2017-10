Het aantal verkeersongevallen op het hoofdwegennet is in de afgelopen twaalf maanden opnieuw fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) heeft bekendgemaakt. (pdf)

Het aantal incidenten waarbij de bergingsbedrijven in actie moesten komen is in de afgelopen twaalf maanden opgelopen naar 25.963. Dat is in vergelijking met vier jaar geleden een toename van 27 procent , meldt het samenwerkingsverband tussen verzekeraars en wegbeheerders. Vooral op de A12 bij Arnhem en de A73 bij Nijmegen nam het aantal verkeersongevallen fors toe.

De stichting heeft geen eigen gegevens over de oorzaken van ongevallen, maar ziet een verband met het toenemend gebruik van de smartphones. "De stijging komt waarschijnlijk door het gebruik van de smartphone achter het stuur", zegt SIMN-secretaris Ivo Wildenberg donderdag in De Telegraaf. "Het aantal ongevallen daalde tot 20.458 in 2013. Maar sindsdien hebben we te maken met een stijging."



Aantal verkeersongevallen blijft toenemen (Foto: ANP)