Harvey Weinstein steeds eenzamer

De ooit zo grote Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein (65) wordt na alle beschuldigingen over seksueel misbruik, tot verkrachting aan toe, steeds kleiner en vooral eenzamer. De een na de andere Hollywood-ster neemt openlijk afstand van hem.

Het was al bekend dat zijn vrouw Georgina Chapman hem gaat verlaten, maar daarmee houdt het niet op.

Ook acteur Leonardo DiCaprio distantieerde zich via Facebook van Weinstein, met wie hij onder meer de film Gangs of New York maakte. "Ik applaudisseer voor de kracht en moed van de vrouwen die op de voorgrond zijn getreden en publiekelijk hun verhaal hebben gedaan".

Massage

The New York Times publiceerde een bekentenis van actrice Gwyneth Paltrow, die toen ze 22 was werd belaagd door Weinstein. Deze wilde haar betasten en masseren, wat ze weigerde. Haar collega Angelina Jolie zei in dezelfde krant ook een "slechte ervaring" te hebben gehad met de van zijn voetstuk gevallen producent toen ze jong was.

"Het resultaat was dat ik besloot nooit meer met hem samen te werken en anderen voor hem te waarschuwen. Deze behandeling van vrouwen is in elke branche en elk land onacceptabel", aldus Jolie. Acteur Ewan McGregor vulde via Twitter aan dat het hoog tijd wordt dat deze wantoestanden aan het licht komen. "De geruchten heb ik jarenlang gehoord, wat nu naar buiten komt is verschrikkelijk. Aju, tiran!"

Seksueel misbruik

De lijst met aantijgingen is inmiddels zo lang, dat de ontkenning die Weinstein via een woordvoerster naar buiten bracht haast potsierlijk is. Rollebollen in ruil voor een rolletje in een film leek eerder gewoonte dan toeval. Het blad The New Yorker voerde drie vrouwen op die beweerden verkracht te zijn door Weinstein, inmiddels ontslagen door zijn eigen filmbedrijf.

De politie en het Openbaar Ministerie in New York deden in 2015 onderzoek naar de handel en wandel van Weinstein maar vonden onvoldoende bewijs voor seksueel misbruik om tot vervolging over te gaan. Voor onder anderen Meryl Streep, George Clooney, Lena Dunham, Judi Dench, Kate Winslet, Mark Ruffalo en Christian Slater was er desondanks rook of vuur genoeg om hem radicaal de rug toe te keren.

Maar hij heeft in ieder geval Lindsay Lohan nog.

Filmfestival Cannes

Het festival van Cannes heeft in een verklaring de acties waarvan Weinstein wordt beschuldigd, ernstig veroordeeld. Weinstein, die films als Pulp Fiction en Shakespeare in Love maakte, was de afgelopen decennia een veel en graag geziene gast aan de Cote d'Azur.

"We zijn verbijsterd over alle aanklachten van seksueel misbruik en geweld die de afgelopen dagen zijn geuit tegen hem", stelt festival directeur Thierry Fremaux. "De verhalen wijzen op een gedragspatroon dat wij alleen maar stellig en zonder enig voorbehoud kunnen veroordelen. Onze gedachten gaan uit naar alle slachtoffers, die nu de moed hebben gehad om met hun getuigenissen voor het voetlicht te treden."

Cannes is het eerste grote filmevenement dat afstand neemt van Weinstein. Zijn eigen bedrijf heeft hem ontslagen en ook de BAFTA, de organisatie achter de Britse Oscars, hebben hem geschorst als erelid.

Weinstein wordt door verschillende actrices en oud medewerkers beschuldigd van seksueel misbruik, variërend van intimiderende verzoeken om seks tot verkrachting. Onder de slachtoffers bevinden zich veel grote namen, zoals Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow en Asia Argento.



Filmproducent Weinstein steeds eenzamer (Foto: ANP)